Українські біженці в ЄС: які розміри соціальних виплат вони отримують

Країни ЄС надають українським біженцям грошову допомогу на проживання, а й інколи на оренду житла. Проте її розміри суттєво відрізняються залежно від країни, яка надала притулок.

Українські біженці в ЄС

Згідно з останніми офіційними даними Євростату, найбільше українських громадян опинилося у Німеччині, Польщі, Чехії, Італії та Франції. Своєю чергою, розміри соціальної допомоги, що надається цими країнами, варіюється від 150 до 600 євро на особу.

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Таким чином, ситуація залежно від країни є наступною:

Німеччина – 1,2 мільйона українських біженців

Завдяки значній соціальній підтримці Німеччина приймає майже третину українських біженців до ЄС. Програма Bürgergeld розширює свої можливості й надає допомогу як місцевим німцям, так і українцям, що користуються статусом тимчасового захисту.

З 1 січня 2024 року стандартні розміри цієї допомоги наступні:

одинокі особи/одинокі батьки – 563 євро – близько 23 658 гривень;

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро – близько 21 262 гривень;

дорослі у закладах – 451 євро – близько 18 951 гривня;

підлітки 14–17 років – 471 євро – близько 19 792 гривень;

діти 6–13 років – 390 євро – близько 16 388 гривень;

діти віком до 5 років – 357 євро – близько 15 001 гривня.

Польща – 957 тисяч українських біженців

Крім того, Центр зайнятості також надає додаткову фінансову підтримку в розмірі 750-850 євро на особу (близько 31 516 – 35 718 гривень) для оплати оренди житла.

Біженці у Польщі мають можливість отримати одноразову допомогу від уряду у розмірі 300 злотих – близько 2900 гривень на кожну людину.

Ця фінансова підтримка надається двом категоріям українців:

тим, хто прибув на територію Польщі від 24 лютого 2022 року та легально перебуває на території країни;

тим, хто отримав польський ідентифікаційний номер PESEL.

Чехія – 385 тисяч українських біженців

Польща також запровадила програму допомоги сім'ям українців, які прибули до країни після 23 лютого 2022 року. За ініціативою "Сім'я 800+", українська родина має можливість отримати допомогу у розмірі 800 злотих, близько 7 729 гривень, на кожну дитину щомісяця.

З 1 вересня 2024 року Чехія змінює умови допомоги українським біженцям: тривалість оренди безкоштовного житла для всіх категорій скорочується із 150 до 90 днів.

За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, гуманітарна допомога для українських біженців у перші 150 днів становить:

3 490 крон – близько 5 816 гривень – для дітей віком до 6 років;

4 188 крон – близько 6 979 гривень – для дітей віком від 6 до 10 років;

5 235 крон – 8 724 гривень – для дітей з інвалідністю;

4 860 крон – 8 099 гривень – для дорослих;

7 290 крон – 12 149 гривень – для осіб з інвалідністю.

При цьому, підтримка житла для українських громадян становить 2 400 чеських крон на місяць на одну особу, що дорівнює близько 3 999 гривень. У разі проживання у спеціально зареєстрованих квартирах сума збільшується до 3 000 крон на особу, еквівалентно 4 999 гривням.

Італія – 164 тисячі українських біженців

Максимальна сума допомоги для сімей, що складаються з 5 осіб та більше, становить – 15 000 крон – близько 24 998 гривень.

Біженцям з України в Італії надається щомісячна фінансова підтримка у розмірі 300 євро – близько 12 606 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Крім того, батьки дітей до 18 років можуть отримати додаткову допомогу у розмірі 150 євро – близько 6 303 гривень на кожну дитину.

Франція – 64 тисячі українських біженців

Для отримання зазначених виплат заявники повинні проживати у приватному житлі не менше десяти днів на місяць. Крім того, біженцям потрібно оновлювати дозвіл на тимчасове проживання кожні шість місяців.

У Франції отримати гуманітарну допомогу у формі продовольчих наборів, мають право на безкоштовне медичне обслуговування та доступ до безкоштовної освіти, включаючи школи та дитячі садки.

При цьому, базова допомога для біженців встановлюється на рівні 6,8 євро, близько 294 гривень, на день або близько 204 євро – 8 572 гривні – на місяць. Водночас:

для сім'ї із двох осіб підтримка становить 10,2 євро, близько 420 гривень, на день;

для трьох – 13,6 євро, близько 547 гривень;

для чотирьох – 17 євро, близько 715 гривень.

Українські біженці мають можливість скористатися відшкодуванням витрат на оренду житла через фонд підтримки сімей CAF, який частково покриває витрати на житло, зазвичай спрямовуючи виплати безпосередньо орендодавцю.