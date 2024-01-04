Соціальні виплати зросли: хто може отримувати більше

Починаючи з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в Україні збільшився. Відповідно, це призвело до збільшення розміру інших соціальних виплат, які отримують українці.

Що змінилось з 1 січня

У Держбюджеті передбачалось, що через зростання прожиткового мінімуму будуть встановлені нові розміри соціальної допомоги на 2024 рік.

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Відтак, з 1 січня 2024 року, прожитковий мінімум на одну особу складає – 2 920 гривень, а для осіб які втратили працездатність – складає 2 361 гривні.

Який новий прожитковий мінімум для дітей

У 2024 році прожитковий мінімум для дітей:

віком до 6 років – 2 563 гривні,

віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Особи, які здійснили опіку чи піклування над дитиною, отримуватимуть такі виплати:

на дітей до 6 років – 6 407,5 гривень;

від 6 до 18 років – 7 990 гривень.

Щодо декретних виплат та аліментівжінки, які перебувають у декреті та не є підприємцями, щомісяця отримуватимуть – 757 гривень.

Також змінились умови виплат при ухиленні одного з батьків від аліментів:

для дітей до 6 років – виплати складають 1 281,5 гривні;

від 6 до 18 років – 1 598 гривень.

Виплати по інвалідності для дітей

Пенсій для дітей з інвалідністю будуть наступні:

у випадку наявності підгрупи – отримуватимуть 200% від прожиткового мінімуму для свого віку;

від прожиткового мінімуму для свого віку; для інших груп – надбавки складатимуть 50% від визначеного за віком прожиткового мінімуму.

Водночас виплати по інвалідності для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю I чи II групи – становитимуть від 60% до 100% прожиткового мінімуму.