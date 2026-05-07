Виплати 250 тисяч гривень: жителі якого міста мають право на цю допомогу зараз

Жителі Сум можуть отримати спеціальну допомогу. Це одноразова підтримка. Вона надається в межах міської програми – "Милосердя".

Кому надається ця підтримка?

Ця допомога надається сім'ям цивільних осіб, що загинули через повітряні або артилерійські обстріли, повідомляє Департамент соціального захисту населення Сумської міськради.

Також підтримка надається сім'ям, якщо особа:

офіційно була визнана безвісно відсутньою;

оголошена померлою в судовому порядку саме через обстріли.

Допомога стосується лише випадків, що сталися на території Сумської міської територіальної громади з початку повномасштабного вторгнення. На військовослужбовців ця програма не поширюється (для них діють окремі державні та місцеві виплати),

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, важливий нюанс. Безвісті відсутній та зниклий це 2 різних поняття. Основна різниця – юридична.

Аби особу визнали безвісті відсутньою, необхідно:

аби людина бла відсутня на місці постійного проживання протягом року;

були вжиті всі можливі заходи для її знаходження, повідомляє OGP.

Як отримати таку виплату?

Щоб отримати цю виплату, потрібно звернутись в департамент соцзахисту населення Сумської міськради. Туди необхідно подати заяву та пакет документів:

посвідчення особи кожного члена родини;

свідоцтво про народження тих членів родини, які не сягнули 14-річного віку;

документи, що підтверджують загибель особи через вказані вище події;

свідоцтво про смерть загиблого;

документи, які підтверджують родинні стосунки із загиблим;

довідка про присвоєння РНОКПП членам родини;

законний представник дитини загиблого має отримати – документ про встановлення опікунства чи піклування над дитиною загиблого і так далі.

Важливо! За потреби, також необхідно додати судове рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

Хто має право на таку виплату?