Які соціальні нормативи встановлені для пільг на використання газу 2024 році

Уряд визначив соціальні нормативи для користування послугами з постачання та розподілу природного газу. Це значення залежить від деяких обставин, зокрема регіону проживання.

Які соціальні нормативи на використання газу діють зараз

Соціальні нормативи споживання ЖКП розраховуються на одну особу, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" від 6 серпня 2014 року.

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Зараз встановлені нормативи такі:

соціальний норматив встановлюється на рівні 3,3 куба на одну особу щомісячно , якщо йдеться про газопостачання в умовах, коли наявні газова плата та централізоване водопостачання гарячої води;

, якщо йдеться про газопостачання в умовах, коли наявні газова плата та централізоване водопостачання гарячої води; 5,4 куба на одну особу щомісячно – при наявності газової плити, але за умови відсутності газового водонагрівача та централізованого гарячого водопостачання;

– при наявності газової плити, але за умови відсутності газового водонагрівача та централізованого гарячого водопостачання; 10,5 куба на одну особу щомісячно – за наявності газової плити та водонагрівача на газу.

Якщо газ використовується для індивідуального опалення, то розрахунок відбувається по-іншому. В такому випадку, норматив на опалювальний період сягає 4 кубічні метри природного газу на 1 квадратний метр площі, що опалюється.

Зверніть увагу! Норматив коригується залежно від типу будівлі та регіону.