Соцвиплати у 2024 році: яких змін очікувати українцям

Держбюджетом на 2024 рік передбачені зміни щодо розмірів соціальних виплат. Про те, що впливає на розмір соцдопомоги та якою вона буде – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Річ у тім, що через зростання прожиткового мінімуму, зросте й розмір соцдопомоги наступного року.

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Відтак, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на 1 особу – складатиме 2 920 гривень. Цей же показник для осіб, які втратили працездатність становитиме – 2 361 гривні.

Дитячі виплати

У 2024 році прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складе – 2 563 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Водночас особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною отримають такі кошти – на дітей до 6 років – 6 407,5 гривні, від 6 до 18 років – 7 990 гривень.

Декретні виплати та аліменти

У 2023 році прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складає 2 272 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2 833 гривні.

Жінки, які перебувають у декреті й не є підприємцями – щомісяця отримуватимуть 757 гривень.

Водночас Змінились і умови надання виплат, через те, що один із батьків ухиляється від аліментів – для дітей до 6 років ці виплати складають 1 281,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 598 гривень.

Яку пенсію отримуватимуть діти з інвалідністю

У випадку, якщо дитина має підгрупу А – отримуватиме 200% від визначеного для цього віку прожиткового мінімуму:

молодше 6 років, підгрупа А – 5163 гривень;

від 6 до 18 років, підгрупа А – 6392 гривень.

З іншими групами надбавки складатимуть 50% від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму:

молодше 6 років – отримуватимуть 1281,5 гривні;

від 6 до 18 років – отримуватимуть 1598 гривень.

Виплати по інвалідності

Якщо особа доглядає людину з інвалідністю I чи II групи й цей статус пов'язаний з психічним розладом – вона може розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 2 920 гривень.

У 2024 році пенсія людей з інвалідністю, у залежності від групи, становитиме:

I група – 2361 гривня – 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II група – 1888,8 гривні – 80% прожиткового мінімуму;

III група – 1416,6 гривні – 60% прожиткового мінімуму.

Кожна пенсія розраховується індивідуально, відповідно до віку, стажу й обставин набуття каліцтва.