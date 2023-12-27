Чому пенсіонерам скасовують пенсію

Скасування пенсійних виплат стосуватиметься лише тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугою років і при цьому вони продовжують працювати за спеціальністю. Водночас якщо робота громадянина пов'язана з іншою галуззю, ситуація складається інакше.

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Якщо особа працює за спеціальністю, яка не підпадає під закон про вислугу років, вона продовжить отримувати пенсію. Зазначимо, що для поновлення отримання пенсійних виплат, у цьому випадку, необхідно офіційно підтвердити своє звільнення.

Кількість набутого стажу впливає на розмір пенсії, тому вона має перераховуватись і збільшуватись. Розрахувати оновлені пенсійні виплати можна звернувшись у ПФУ.

Які пенсії в Україні зараз

Згідно з останніми даними ПФУ, в Україні пенсію отримують 10,5 мільйонів громадян. При цьому, лише 10,4% з них мають пенсійні виплати понад 10 тисяч гривень. Найбільше пенсіонерів – 29,5% від загальної кількості отримують від 2 001 до 3 000 гривень. Інші мають таку пенсію:

0,6% – до 2 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

Наступне зростання пенсійних виплат очікується з 1 січня 2024 року. Тоді збільшиться мінімальна пенсія. Основний перерахунок виплат має відбутися у березні.