В Україні планують запуск нової загальнонаціональної програми профілактичних медичних оглядів (чекапів). Вона буде доступна для українців віком понад 40 років.

Через місяць після досягнення 40-річчя громадянам у Дії буде приходити повідомлення про те, що вони можуть скористатися програмою національного чекапу і перевірити стан свого здоров'я. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі марафону.

За словами Ляшка, в Україні запускають загальнонаціональну кампанію профілактичних медичних оглядів, спрямованих на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету і ментальних розладів.

Ви замовляєте та вам прийдуть кошти на картку, яка створена в Дії. І ви обираєте заклад охорони здоров'я, в якому можете пройти перелік лабораторних або інструментальних досліджень,

– сказав Ляшко.

Ляшко пояснив, як українці можуть отримати кошти на медогляд: відео з ефіру телемарафону

Він додав, що після цього українці можуть отримати консультацію лікаря або перенаправлення до вузькопрофільного фахівця в разі виявлення відхилень у стані здоров'я.

А також зауважив, що такі громадяни можуть отримати електронний рецепт на безоплатні лікарські засоби, які допоможуть вилікувати виявлену хворобу або зупинити її прогресування. Кампанія профілактичних медоглядів стартує з 1 січня 2026 року. У проєкті держбюджету на цю програму передбачено 10 мільярдів гривень.

