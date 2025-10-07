Українці старше 40 років отримають гроші на медогляд: у МОЗ розповіли, як оформити виплати в Дії
- В Україні з 1 січня 2026 року стартує програма профілактичних медичних оглядів для громадян старше 40 років, яка передбачає отримання коштів на медогляд через Дію.
- На програму передбачено 10 мільярдів гривень у проєкті держбюджету, і вона спрямована на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та ментальних розладів.
В Україні планують запуск нової загальнонаціональної програми профілактичних медичних оглядів (чекапів). Вона буде доступна для українців віком понад 40 років.
Через місяць після досягнення 40-річчя громадянам у Дії буде приходити повідомлення про те, що вони можуть скористатися програмою національного чекапу і перевірити стан свого здоров'я. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі марафону.
Дивіться також Від 6 000 гривень: хто з українців може отримати допомогу від держави
Як можна оформити виплати в Дії?
За словами Ляшка, в Україні запускають загальнонаціональну кампанію профілактичних медичних оглядів, спрямованих на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету і ментальних розладів.
Ви замовляєте та вам прийдуть кошти на картку, яка створена в Дії. І ви обираєте заклад охорони здоров'я, в якому можете пройти перелік лабораторних або інструментальних досліджень,
– сказав Ляшко.
Ляшко пояснив, як українці можуть отримати кошти на медогляд: відео з ефіру телемарафону
Він додав, що після цього українці можуть отримати консультацію лікаря або перенаправлення до вузькопрофільного фахівця в разі виявлення відхилень у стані здоров'я.
А також зауважив, що такі громадяни можуть отримати електронний рецепт на безоплатні лікарські засоби, які допоможуть вилікувати виявлену хворобу або зупинити її прогресування. Кампанія профілактичних медоглядів стартує з 1 січня 2026 року. У проєкті держбюджету на цю програму передбачено 10 мільярдів гривень.
Соцвиплати для українців: коротко про головне
В Україні запроваджують базову соціальну допомогу. Її можуть отримати, зокрема, малозабезпечені сім’ї, одинокі матері та діти, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів. Подати заяву на таку допомогу можна онлайн у Дії.
Розмір допомоги розраховується індивідуально. Однак сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні вона становить 4 500 гривень.
Окрім цього, батьки можуть подати заяву на допомогу та отримати виплату в рамках програми "Пакунок школяра" через Дію. Кошти нарахують на Дія.Картку протягом 14 днів. Наразі її розширили, дозволяючи витрачати кошти на книги, одяг і канцелярію.