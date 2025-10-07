В Украине планируют запуск новой общенациональной программы профилактических медицинских осмотров (чекапов). Она будет доступна для украинцев старше 40 лет.

Через месяц после достижения 40-летия, гражданам в Дие будет приходить сообщение, что они могут воспользоваться программой национального чекапа и проверить состояние своего здоровья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире марафона.

По словам Ляшко, в Украине запускают общенациональную кампанию профилактических медицинских осмотров, направленных на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств.

Вы заказываете и вам придут средства на карточку, которая создана в Дие. И вы выбираете учреждение здравоохранения, где можете пройти перечень лабораторных или инструментальных исследований,

– сказал Ляшко.

Ляшко объяснил, как украинцы могут получить средства на медосмотр:

Он добавил, что после этого украинцы могут получить консультацию врача или перенаправление к узкопрофильному специалисту в случае выявления отклонений в состоянии здоровья.

А также заметил, что такие граждане могут получить электронный рецепт на бесплатные лекарственные средства, которые помогут вылечить выявленную болезнь или остановить ее прогрессирование. Кампания профилактических медосмотров стартует с 1 января 2026 года. В проекте госбюджета на эту программу предусмотрено 10 миллиардов гривен.

