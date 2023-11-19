Пенсії по інвалідності у грудні: чи чекати українцям на зміни

Виплати по інвалідності прямо залежать від віку особи та обставин, при яких вона набула каліцтво. Попри це, уряд визначив мінімуми, менше яких пільгова пенсія бути не може.

Якими будуть виплати по інвалідності у грудні

Востаннє індексація пенсійних виплат була у березні. Наступний перерахунок очікується уже у наступному році. Планується, що індексація буде на початку березня 2024 року, однак, вчасність її проведення залежить від зовнішніх обставин, зокрема ситуації на фронті.

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На суму виплат по інвалідності впливає ступінь каліцтва особи, тобто призначена їй група. Зараз мінімальна сума цих пенсій така:

І група – 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;

ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.

Групу особи визначає спеціальна комісія. Вона не тільки проводить огляд, а і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу. Якщо під час повторної перевірки змінюється група, коригуються і виплати, які отримує особа.

Сума пенсії по інвалідності, залежить від вікової і визначається у такій пропорції:

І група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Вікова пенсія визначається відповідно до стажу, який набула особа на час отримання каліцтва, різниці її віку та 60 років (граничний вік виходу на пенсію) та інших індивідуальних показників.