Пенсії по інвалідності у грудні: чи чекати українцям на зміни
19 листопада 2023, 12:50Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Виплати по інвалідності прямо залежать від віку особи та обставин, при яких вона набула каліцтво. Попри це, уряд визначив мінімуми, менше яких пільгова пенсія бути не може.
Якими будуть виплати по інвалідності у грудні
Востаннє індексація пенсійних виплат була у березні. Наступний перерахунок очікується уже у наступному році. Планується, що індексація буде на початку березня 2024 року, однак, вчасність її проведення залежить від зовнішніх обставин, зокрема ситуації на фронті.
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На суму виплат по інвалідності впливає ступінь каліцтва особи, тобто призначена їй група. Зараз мінімальна сума цих пенсій така:
- І група – 2 300 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.
Сума пенсії по інвалідності, залежить від вікової і визначається у такій пропорції:
- І група – 100% пенсії за віком;
- ІІ група – 90%;
- ІІІ група – 50%.