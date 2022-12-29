Соцвиплати продовжили не всім: кому потрібно звернутися ще раз

В Україні під час воєнного стану діє автоматичне нарахування субсидій. Проте воно здійснюється не для всіх категорій отримувачів допомоги.

Уряд ухвалив рішення продовжити автоматичне здійснення соцвиплат у новому році для громадян, які потребують цього найбільше. Всім іншим необхідно буде ще раз звернутися до органів соціальної допомоги ще раз.

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Кому продовжили автоматичні соцвиплати

З 1 січня продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та II внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Кому потрібно подавати документи

З нового року потрібно звертатися з відповідними документами до органів соцзахисту тим українцям, виплати яким базуються на матеріальному (майновому) стані:

допомога малозабезпеченим сім'ям,

допомога одиноким матерям.

Для отримання цих видів допомоги потрібно звертатися повторно до органів соціального захисту населення, подавати декларацію, і відповідно до урахуванням поданої інформації буде обчислюватись і прийматись рішення про продовження відповідних виплат,

— сказав Музиченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати субсидію на комунальні послуги.