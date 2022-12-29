Ті українці, що матимуть право на обидва варіанти, повинні все ж вибрати один вид допомоги від держави.

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Хто може отримати два варіанти

Нагадуємо, що у разі призначення житлової субсидії особам, доходи яких обліковуються при призначенні житлової субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг не нараховуються протягом періоду отримання житлової субсидії.

Проте є випадки, коли пільговиками є члени сім'ї особи зі складу домогосподарства, які не проживають за адресою домогосподарства.

У такому разі, якщо пільговик не проживає за місцем реєстрації, домогосподарству можуть все ж таки можуть призначити субсидію.

Право на пільги

Українці, що є:

учасниками війни;

членами сімей загиблих (померлих) учасників війни;

особами, які мають особливі заслуги перед Україною;

вдовами (вдівцями) та батьками померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Україною;

особами, які мають особливі трудові нагороди перед Україною;

вдовами (вдівцями) та батьками померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Україною;

жертвами нацистських переслідувань;

дітьми війни.

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Важливо, що сім'ї з невеликими доходами, які віддають за комуналку більше, ніж частка плати за ЖКП, навіть з урахуванням пільг, повинні отримувати субсидію. Але якщо ця частка є більшою, то відповідно, сім'ї доцільніше відмовитися від субсидії.