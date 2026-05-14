Військовий збір – на зарплати ЗСУ: що означає рішення Верховної Ради про спецфонд держбюджету

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає створення окремого спеціального фонду в дербюджеті для військового збору. Відомо, що всі надходження з фонду направлятимуть на зарплати військовослужбовцям.

Що відомо про новий законопроєкт та спецфонд у бюджеті?

Про те, які оновлення щодо військового збору передбачає закон та скільки депутатів підтримали рішення, пише УНІАН.

Кореспонденти видання передають, що на засіданні Верховної Ради у четвер, 14 травня, депутати підтримали законопроєкт про військовий збір. Йдеться про спрямування відповідних коштів до спеціального фонду в державному бюджеті. Зазначається, що кошти з фонду йтимуть виключно на зарплати військовим.

Зауважте! Закон передбачає створення спецфонду для військового збору та його роботу протягом воєнного стану, а також 3 роки після закінчення війни.

"За" проголосували 226 нардепів. У пояснювальній записці до закону зокрема йдеться про те, що метою такої ініціативи є "законодавче закріплення цільового використання доходів державного бюджету України, джерелом яких є військовий збір, на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України".

Роксолана Підласа голова Комітету з питань бюджету раніше повідомила, що за оновленою системою щорічно вдасться спрямовувати у фонд понад 200 мільярдів гривень. І кошти йтимуть саме на зарплати для військових.

Зверніть увагу! Протягом 2025 року надходження військового збору складали 163,6 мільярда гривень. Тобто вже з 2027 року показник збільшиться на чверть.

Відповідний фонд та алгоритм спрямування коштів мають запрацювати з 1 січня 2027 року.

Зокрема відомо, що законопроєкт є однією з вимог МВФ щодо фінансування України.

Що ще потрібно знати про фінансування військовослужбовців?

Раніше Володимир Зеленський анонсував реформу армії. Президент повідомив, що пріоритетним завданням є забезпечення військових гідними виплатами. Наприклад, службовці в тилу мають отримувати не менше 30 тисяч гривень. А для бойових посад і сержантів, офіцерів – виплати мають бути в рази вищими.

Зокрема очільник держави додав, що виплати для піхотинців на першій лінії мають бути від 250 до 400 тисяч гривень. Це має стати відповідним рівнем забезпечення до виконаних завдань, а також передбачатиме окремий контракт служби.

Зокрема реформа зачепить питання термінів служби. У нових контрактах, які підписуватимуть військові, мають зазначатись чіткі проміжки часу, на які людина йде служити.

Одна з найбільших проблем, з якими стикаюся я і інші армійські рекрутери – ганебно низьке матеріальне забезпечення військовослужбовців, яке не дає військовим можливостей не тільки заробляти, а елементарно кормити свої сім'ї. За таких умов і так невеликий потік добровольців, з якими ми працюємо, зменшується в рази і люди, які не бояться іти в армію, відмовляються, бо в цивільному житті можуть заробити більше,

– пояснював Сергій Марченко.

Військовослужбовець та експерт ринку праці акцентував, що реформа армії та підвищення виплат для військових – це правильний крок для виживання української нації.

У коментарі для 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що ініціатива з конкретними термінами служби – додає більше ясності та зрозумілості для самих же службовців. Однак варто прораховувати деталі.

Треба говорити відверто, для того, щоб впроваджувати певні терміни служби, маємо розуміти, скільки таких контрактів буде укладено,

– пояснив військовий.

Зокрема він додав, що весь процес змін та втілення реформи та ініціатив має відбуватись паралельно та узгоджено, щоб фронт ніде не просів і бійці не втратили свої позиції.

Що ще потрібно знати про виплати військовим?

З 1 травня 2026 року рівень забезпечення військових – без змін. Забезпечення є різним і може складатись із кількох виплат, залежно від умов служби та завдань. Наприклад, за перебування на передовій протягом 1 місяця військовий може отримати додаткових 70 тисяч гривень.

Раніше Військова омбудсмен Ольга Решетилова прокоментувала зарплати українських військових. Вона зазначала, що виплати є неприйнятними та потребують перегляду/підвищення.