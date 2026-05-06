Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлєв пояснив 24 Каналу, що уряду також важливо зосередитися на якісних соціальних пільгах і програмах, які реально стимулюють людей йти на службу.

Дивіться також: Виплати до 400 тисяч гривень: Зеленський анонсував нові контракти для піхотинців

Як знайти баланс між бойовими та тиловими зарплатами?

Сподіваюся, що мінімалка в тилу буде не 30 тисяч гривень, а мінімум 50 тисяч. Бо зараз виникає абсурдна ситуація, коли досвідчений офіцер, який міг би налагоджувати систему в тилу, отримуватиме 30 тисяч, тоді як боєць, яким він командує – 200 тисяч. Очевидно, що за таких умов мало хто захоче переходити на тилові посади. Я вважаю, що зарплата в тилу має бути 1,5 – 2 тисячі доларів,

– сказав військовий.

На думку Яковлєва, якщо бойові та тилові зарплати підвищуватимуть непропорційно, це створить більше проблем, й армія втрачатиме кваліфіковані кадри.

Наразі немає чіткого механізму розподілу виплат на 250 – 400 тисяч, невідомо чи їх отримуватиме лише піхота "на нулі" чи й ті, хто перебуває за 15 – 20 кілометрів від лінії зіткнення.

Питання справедливості розподілу виплат складне, й чіткого критерію, як це прописати, поки немає – це потребує окремого обговорення.

"Підвищення зарплати – це важливо, але також потрібні якісні соціальні пільги, які реально стимулюватимуть людей іти на службу і підписувати контракти", – наголосив Яковлєв.

Зверніть увагу! Військовий збір із 2027 року можуть спрямувати на виплату зарплат військовослужбовцям – за умови, що Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт. Документ передбачає створення спеціального фонду державного бюджету, з якого фінансуватимуть грошове забезпечення військових ЗСУ.

Що ще відомо про зарплати військових в Україні?

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що рівень зарплат у тилових підрозділах є неприйнятним і потребує перегляду через внутрішній аудит у ЗСУ. Перевірка дасть змогу з’ясувати, хто обіймає які посади та наскільки ефективно використовують кадри у війську.

Водночас омбудсменка зазначила, що підвищення зарплат військовим у тилу стане можливим за умови отримання підтримки від західних партнерів.