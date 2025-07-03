Спецпенсії в Україні можуть скасувати: кого стосується нововведення

Спецпенсії в Україні отримують судді, прокурори та чиновники. У межах пенсійної реформи ці виплати хочуть скасувати.

Що відомо про скасування спецпенсій

Спецвиплати отримує вузьке коло українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Планують, що скасувати їх можуть для:

колишніх та чинних суддів;

колишніх та чинних прокурорів;

колишніх та чинних співробітників силових структур.

"Кланові" спецпенсії у сотні тисяч гривень, які обурюють людей – це офіційне, публічне і зухвале визнання виключності окремих каст – суддів, силовиків, держслужбовців. При мінімальній пенсії 2 361 гривень, коли більше як половина українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 000 гривень, спецпенсії по 100 тисяч і більше – кричуща несправедливість,

– каже Гетманцев.

Нині Верховна Рада готується до скасування спецпенсій. Законопроєкт уже пройшов обговорення у профільному комітеті та рекомендований до другого читання.

Наразі текст законопроєкту у фінальній редакції не опубліковано. Втім доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, по інвалідності працівників прокуратури, зокрема:

надання права на пенсію за вислугу років прокурорам за наявності вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років, після досягнення віку 65 років особами, які народилися після 1 січня 1986 року;

призначення та виплата пенсій за вислугу років прокурорам лише після звільнення особи з органів прокуратури;

призначення пенсій по інвалідності прокурорам на умовах і в порядку, визначених Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

щорічне з 1 березня проведення перерахунку пенсій із застосуванням коефіцієнту збільшення, який визначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Де бере початок проблема спецпенсій

Витоки проблеми – у законах 1990-х років, коли пенсії встановлювалися на рівні 90% від заробітної плати. Тоді це не здавалося надмірним: суди масово відновлювали "золоті" пенсії, а чиновники користувалися власним становищем для самозбагачення.

Скасування спецпенсій – це лише початок, запевняє Гетманцев. Щоб по-справжньому реформувати пенсійну систему, необхідний комплексний підхід: перехід від "зв’язків та статусу" до принципу стажу, заробітку та страхових внесків.