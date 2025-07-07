Українцям зі спецпенсіями передбачені три види пільг

Окремі категорії українців можуть отримувати спецпенсії, які регулюються поза загальним законом про пенсійні виплати. Їх передбачені три види привілеїв.

Пільги для людей зі спецпенсіями

Пенсіонерам доступні три загальні види пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Оксани Жолнович.

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Перша пільга – це вік. Так, зменшуємо кількість років, коли ми можемо вийти на пенсію. Друга пільга – це кількість страхового стажу, який треба впродовж життя відпрацювати. І третя пільга – це відсоток заміщення,

– сказала Жолнович.

У загальному контексті 40% заміщення заробітку покривається для солідарної пенсії (сьогодні це навіть менше). У спецпенсіонерів таке покриття вже сьогодні мінімум 70%, а в окремих випадках, по рішеннях суддів – 90%.

В Україні спецпенсіонери користуються усіма трьома привілеями: менший страховий стаж їм потрібно заробити, менший вік досягнути і більший відсоток. Насправді ні в одній з країн Європи уже такий обсяг привілеїв не зберігся.

Як діють зі спецпенсіями в Європі

За словами міністерки, в Європі ідуть якимось одним шляхом: або відпрацьовують меншу кількість років без отримання спецпенсії, або говорять, що буде вищий відсоток заміщення, але зберігаючи стаж і роки. Таким чином заміщаються певні привілейовані складові.

І тут принцип страховий: скільки ти вносиш – стільки ти приблизно і отримуєш. І так воно по формулі розраховується. Але в контексті спеціальних пенсій дійсно не завжди справджується. Тому ми так само підходимо до реформи пенсій,

– сказала Жолнович.

Спецпенсії в Україні можуть скасувати

Спецпенсії в Україні отримують судді, прокурори та чиновники. Планують, що скасувати їх можуть для:

колишніх та чинних суддів;

колишніх та чинних прокурорів;

колишніх та чинних співробітників силових структур.

"Кланові" спецпенсії у сотні тисяч гривень, які обурюють людей – це офіційне, публічне та зухвале визнання виключності окремих каст – суддів, силовиків, держслужбовців. За мінімальної пенсії 2 361 гривня, коли більше як половина українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 000 гривень, спецпенсії по 100 тисяч і більше – кричуща несправедливість,

– каже Гетманцев.

Нині Верховна Рада готується до скасування спецпенсій. Законопроєкт уже пройшов обговорення у профільному комітеті та рекомендований до другого читання.

Наразі текст законопроєкту у фінальній редакції не опубліковано. Втім доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, по інвалідності працівників прокуратури