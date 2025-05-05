Як Росія розвинула партнерство з Бразилією та чи має це вплив на Україну

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України, формальне партнерство між Москвою та Бразилією переросло у справжню стратегічну співпрацю. Головним чинником такого партнерства залишається економічна вигода.

Росія і Бразилія нарощують співпрацю

Посол України в Бразилії Андрій Мельник заявив, що за останні три роки Росія закріпилася серед п’яти найбільших торгівельних партнерів Бразилії, передає 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Особливо значущим є імпорт енергоресурсів і добрив. Росія стала ключовим постачальником критично важливих товарів, зокрема дизельного пального та мінеральних добрив, без яких бразильська економіка наразі не обходиться.

Андрій Мельник Посол України в Бразилії Станом на сьогодні Росія стала фактичним монополістом щодо імпорту дизеля. Її частка на бразильському ринку становить 65% всього імпорту дизелю. Ви лише вдумайтеся – 65%, це дві третини!

Для порівняння, ще у 2021 році ця частка не перевищувала 1%. На думку Мельника, така різка зміна стала можливою завдяки демпінговим цінам, які Росія змогла запропонувати після введення західних санкцій. У результаті російське пальне витіснило американське, чия частка знизилася до 15%.

Бразилія, за словами Мельника, вже сплатила близько 10 мільярдів доларів за 6,5 мільйона тонн російського дизелю.

Партнерство України та Бразилії

Андрій Мельник відверто заявив, що українська дипломатія досі не має сталої, ефективної взаємодії з бізнесом.

За його словами, "у вітчизняній системі бракує реальної живої зв'язки між дипломатією та українським бізнесом", а всі спроби налагодити такий механізм виявились провальними.

Кожен живе сам по собі. Наші компанії здебільшого самі пробиваються на нові ринки, дуже рідко буває, коли вдається досягти справжньої синергії. Це дуже засмучує,

– підкреслив він.

Як приклад дипломат навів обсяг торгівлі між Україною і Бразилією, який у 2023 році зріс на 30% – до 300 мільйонів доларів.

Але якщо порівнювати з торгівлею між Бразилією та Росією (12,5 мільярда доларів) або навіть з показниками 2007 року (1,1 мільярда доларів між Україною і Бразилією), це значно менше.