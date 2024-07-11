Перспективи співпраці з американськими оборонними компаніями: що обговорював Зеленський у США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американських оборонних компаній у посольстві України в США під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Перспективи спільного оборонного виробництва

Президент України запросив американські оборонні компанії на український ринок для співпраці з вітчизняними підприємствами, наголосивши на значному зростанні виробництва боєприпасів та озброєння в країні. Він також висловив потребу у посиленій міжнародній співпраці.

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Як повідомляє Президент, вдалось обговорити перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів та систем ППО.

Володимир Зеленський Президент України Обговорили перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту й обслуговування військової техніки.

У присутності Президента України, АТ "Укроборонпром" і американська компанія Northrop Grumman уклали угоду про створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.