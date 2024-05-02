Швидко і у декілька кліків: як дізнатися скільки потрібно платити за світло

Багатьох українців турбує питання про те, як дізнатися суму оплати за світло. Для того, аби полегшити життя споживачам, нині це можна зробити онлайн у декілька кліків.

Більше не потрібно чекати листоношу

Як повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко, для того, аби сплатити за електроенергію, споживачам не потрібно чекати листоношу. Відповідно, дізнатися суму нарахувань можна онлайн – без паперового рахунка, а сплатити за світло – без походу у відділення банку.

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За допомогою онлайн-сервісів можна у будь-який час дізнатися, скільки потрібно сплачувати за електроенергію. Сьогодні, щоб внести платіж, більше не потрібно чекати паперову платіжку, а тим паче йти у відділення банку. Кожен може обрати найбільш зручний для себе спосіб розрахунку за себе та своїх рідних,

– сказав генеральний директор компанії.

Найзручніші способи

Таким чином, споживачі можуть скористатися одним зі зручних способів дізнатись суму оплати за світло:

В Особистому кабінеті

Водночас там можна передавати показання лічильника, стежити за нарахуваннями та обсягами споживання, сплачувати за електроенергію без комісії.

Через viber/telegram-бот

В Особистому кабінеті рахунок за попередній місяць з’являється після 10-го числа кожного місяця.

Він підтримує ті ж функції, що й Особистий кабінет. Достатньо приєднатися до чат-бота, вказати один або декілька особових рахунків та у будь-який зручний час дізнаватись поточні нарахування та сплатити за електроенергію.

Електронний рахунок у Viber

На сайті компанії можна вказати особовий рахунок та номер телефона, і за декілька хвилин на viber надійде сформований електронний рахунок.

На сайті

На сайті компанії є форма для оплати за номером особового рахунка, а якщо ви його не пам’ятаєте – достатньо просто вказати адресу проживання. Після цього буде відображена сума до сплати з можливістю її миттєвої сплати.

Через контакт-центр

Оператори Yasno повідомлять суму нарахувань за світло та проконсультують щодо історії формування платіжки.