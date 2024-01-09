Знижна на комуналку: яку частину витрат на ЖКП держава покриє для учасників бойових дій

До ПФУ звернулося подружжя з питанням про знижку на сплату комунальних послуг. Вони обоє учасники бойових дій і справді можуть не платити за ЖКП більшу частину суми.

На яку знижку претендують учасники бойових дій

У ПФУ відповіли, що учасники бойових дій та їх родини, які проживають разом з ними, можуть отримати 75% знижки на сплату комунальних послуг. Проте споживання має бути в межах встановлених норм.

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Це регулюється Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

У ситуації подружжя, вони обоє мають право на знижку у 75%, проте сумувати її не можна.

Знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги на сім’ю. Водночас норми споживання за цих умов враховуються на двох осіб,

– пояснили у ПФУ.

Хто ще може отримати знижку

Знижку на сплату ЖКП у розмірі від 50 до 100% також можуть отримати:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць.

Щоб її оформити, потрібно звернутися до ПФУ, ЦНАПу чи органів місцевого самоврядування.

Які документи знадобляться