Знижна на комуналку: яку частину витрат на ЖКП держава покриє для учасників бойових дій
Джерело:ПФУ
До ПФУ звернулося подружжя з питанням про знижку на сплату комунальних послуг. Вони обоє учасники бойових дій і справді можуть не платити за ЖКП більшу частину суми.
На яку знижку претендують учасники бойових дій
У ПФУ відповіли, що учасники бойових дій та їх родини, які проживають разом з ними, можуть отримати 75% знижки на сплату комунальних послуг. Проте споживання має бути в межах встановлених норм.
Читайте також Українців відключатимуть від електромереж за заборгованістьНагадаємо! Це регулюється Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
У ситуації подружжя, вони обоє мають право на знижку у 75%, проте сумувати її не можна.
Знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги на сім’ю. Водночас норми споживання за цих умов враховуються на двох осіб,
– пояснили у ПФУ.
Хто ще може отримати знижку
Знижку на сплату ЖКП у розмірі від 50 до 100% також можуть отримати:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць.
Щоб її оформити, потрібно звернутися до ПФУ, ЦНАПу чи органів місцевого самоврядування.
Які документи знадобляться
- заява про оформлення пільги;
- оригінал та копія пільгового посвідчення;
- оригінал та копія паспорта чи ID-картки;
- оригінал та копія ідентифікаційного коду;
- оригінал та копія документів, де підтверджується місце реєстрації чи фактичного проживання;
- квитанції про сплату комунальних рахунків.