На яку знижку претендують учасники бойових дій

У ПФУ відповіли, що учасники бойових дій та їх родини, які проживають разом з ними, можуть отримати 75% знижки на сплату комунальних послуг. Проте споживання має бути в межах встановлених норм.

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У ситуації подружжя, вони обоє мають право на знижку у 75%, проте сумувати її не можна.

Знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги на сім’ю. Водночас норми споживання за цих умов враховуються на двох осіб,
– пояснили у ПФУ.

Хто ще може отримати знижку

Знижку на сплату ЖКП у розмірі від 50 до 100% також можуть отримати:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць.

Щоб її оформити, потрібно звернутися до ПФУ, ЦНАПу чи органів місцевого самоврядування.

Які документи знадобляться

  • заява про оформлення пільги;
  • оригінал та копія пільгового посвідчення;
  • оригінал та копія паспорта чи ID-картки;
  • оригінал та копія ідентифікаційного коду;
  • оригінал та копія документів, де підтверджується місце реєстрації чи фактичного проживання;
  • квитанції про сплату комунальних рахунків.