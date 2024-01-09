На какую скидку претендуют участники боевых действий

В ПФУ ответили, что участники боевых действий и их семьи, проживающие вместе с ними могут получить 75% скидки на оплату коммунальных услуг. Однако потребление должно быть в пределах установленных норм.

Читайте также Украинцев будут отключать от электросетей за задолженность

В ситуации супругов они оба имеют право на скидку в 75%, однако скучать ее нельзя.

Скидка не унывает, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги на семью. В то же время нормы потребления в этих условиях учитываются на двух человек,
– объяснили в ПФУ.

Кто еще может получить скидку

Скидку на оплату ЖКУ в размере от 50 до 100% также могут получить:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц.

Чтобы ее оформить, нужно обратиться в ПФУ, ЦНАП или органы местного самоуправления.

Какие документы понадобятся

  • заявление об оформлении льготы;
  • оригинал и копия льготного удостоверения;
  • оригинал и копия паспорта или ID-карты;
  • оригинал и копия идентификационного кода;
  • оригинал и копия документов, подтверждающих место регистрации или фактического проживания;
  • квитанции об уплате коммунальных счетов.