Щоб не переплачувати за комуналку: що терміново повинні зробити споживачі

Комунальники попередили про необхідність актуалізації даних про лічильники. Якщо цього не зробити, дані приладів стануть недійсними, і за комунальні послуги доведеться переплачувати.

Як оновити дані про лічильники

Кожні чотири роки необхідно перевіряти правильність роботи лічильників, викликавши спеціалістів та оплативши процедуру самостійно.

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Після перевірки важливо оновити дані лічильників у базах постачальників послуг.

Зокрема, після перевірки лічильників води та тепла необхідно:

Опломбувати лічильники. Поставити їх на абонентський облік.

Після цього споживачеві видають свідоцтво про повірку або довідку про непридатність приладу. Далі потрібно надіслати постачальнику послуг фото або скановані копії документів, вказавши адресу проживання:

Свідоцтво про перевірку.

Протокол повірки/акт виконаних робіт.

Акти демонтажу та монтажу лічильника.

Фото лічильників на дату звернення.

Якщо виявили невідповідність

У разі виявлення невідповідності номерів лічильників в облікових базах даних потрібно надіслати: