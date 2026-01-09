Від продуктів до транспорту: як в Україні зросли ціни за останній місяць
- У грудні 2025 року в Україні зафіксовано інфляцію на споживчому ринку у 0,2% порівняно з листопадом і на 8,0% у порівнянні з груднем 2024 року.
- Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися, проте деякі продукти подорожчали на 5,6 – 0,7%, а інші подешевшали на 4,1 – 0,2%.
У грудні 2025 року в Україні зросли ціни. Рівень інфляції на споживчому ринку у порівнянні із листопадом склав 0,2%, тоді як із груднем 2024 року – 8,0%.
Як зросли споживчі ціни у грудні?
Базова інфляція в грудні минулого року сягнула позначки 0,1% порівняно з листопадом. А от до грудня 2024 року вона не відрізнялася від інфляції споживчих цін і становила 8%, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.
В цілому у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку, за даними відомства, не змінилися.
Але спостерігалося зростання вартості окремих продуктів. На 5,6 – 0,7% підскочили ціни на такі товари:
- яйця;
- продукти переробки зернових;
- рибу та продукти з риби;
- хліб;
- соняшникову олію;
- сало;
- овочі;
- яловичину;
- молоко.
Разом з тим подешевшала наприкінці минулого року як м'ясна, так і молочна продукція. На 4,1 – 0,2% зменшилися цінники:
- на фрукти;
- цукор;
- м’ясо птиці;
- свинину;
- рис;
- кисломолочну продукцію;
- безалкогольні напої;
- та масло.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%,
– пояснили в Держстаті.
Фахівці підрахували, що одяг і взуття у грудні подешевшали на 3,9%:
- взуття – на 4,4%;
- одяг – на 3,6%.
Проте зросли ціни на транспорт – на 0,7%. Це в основному пов'язують із подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і підвищення вартості палива та мастил на 1,1%.
Зауважте! Ціни на зв'язок у грудні 2025 року проти листопада зросли усього на 0,1%, але в порівнянні із груднем 2024 року – на цілих 12%.
Що відомо про інфляцію в Україні?
За даними НБУ, у грудні 2024 року інфляція становила 12% у річному вимірі. Та вже у січні 2025 року пришвидшилася до 12,9%.
Втім, як повідомив регулятор, інфляція почала знижуватися у червні й продовжилася до кінця 2025 року. Це не означало зниження цін, але вони зростали повільніше, ніж раніше.
Саме такого розвитку подій НБУ й очікував, коли публікував попередні прогнози. За останніми даними у жовтні інфляція сповільнилася до 10,9%, водночас у травні становила майже 16%,
– повідомили у НБУ.
Варто знати! Регулятор прогнозував, що наприкінці 2025 року інфляція опуститься нижче 10%, 2026 року буде нижчою 7%, і далі прямуватиме до цілі НБУ – 5%.
Як змінювалася інфляція в Україні?
У 1993 році, коли з моменту проголошення незалежності України минуло лише два роки, країна пережила безпрецедентний ціновий шок. Рівень гіперінфляції сягнув 10 155% – це вважається абсолютним рекордом в історії держави. Паралельно з цим економіка зазнала глибокого спаду: ВВП скоротився на 14,2%.
Ключовим чинником такого обвалу стала відсутність системних економічних реформ і стабільної грошово-кредитної політики. Ситуацію вдалося поступово взяти під контроль після проведення грошової реформи у 1996 році, коли в обіг запровадили національну валюту – гривню.
Після цього інфляційні процеси почали стрімко згасати: у 1996 році інфляція знизилася до близько 40%, а вже у 1997-му – до 10%. Згодом економіка продемонструвала ще більш разючі зміни — у 2002 році в Україні зафіксували дефляцію на рівні -0,6%, що означало зниження цін і зростання купівельної спроможності гривні.