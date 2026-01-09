Укр Рус
Економіка Новини економіки Від продуктів до транспорту: як в Україні зросли ціни за останній місяць
9 січня, 16:25
4

Від продуктів до транспорту: як в Україні зросли ціни за останній місяць

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У грудні 2025 року в Україні зафіксовано інфляцію на споживчому ринку у 0,2% порівняно з листопадом і на 8,0% у порівнянні з груднем 2024 року.
  • Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися, проте деякі продукти подорожчали на 5,6 – 0,7%, а інші подешевшали на 4,1 – 0,2%.

У грудні 2025 року в Україні зросли ціни. Рівень інфляції на споживчому ринку у порівнянні із листопадом склав 0,2%, тоді як із груднем 2024 року – 8,0%.

Як зросли споживчі ціни у грудні? 

Базова інфляція в грудні минулого року сягнула позначки 0,1% порівняно з листопадом. А от до грудня 2024 року вона не відрізнялася від інфляції споживчих цін і становила 8%, передає 24 Канал з посиланням на Держстат

Дивіться також Як зміняться ціни на хліб у 2026 році 

В цілому у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої  на споживчому ринку, за даними відомства, не змінилися. 

Але спостерігалося зростання вартості окремих продуктів. На 5,6 – 0,7% підскочили ціни на такі товари:

  • яйця;
  • продукти переробки зернових;
  • рибу та продукти з риби;
  • хліб;
  • соняшникову олію;
  • сало;
  • овочі;
  • яловичину;
  • молоко. 

Разом з тим подешевшала наприкінці минулого року як м'ясна, так і молочна продукція. На  4,1 – 0,2% зменшилися цінники: 

  • на фрукти;
  • цукор;
  • м’ясо птиці;
  • свинину;
  • рис;
  • кисломолочну продукцію;
  • безалкогольні напої;
  • та масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%, 
– пояснили в Держстаті. 

Фахівці підрахували, що одяг і взуття у грудні подешевшали на 3,9%:

  • взуття – на 4,4%;
  • одяг – на 3,6%.

Проте зросли ціни на транспорт – на 0,7%. Це в основному пов'язують із подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і підвищення вартості палива та мастил на 1,1%.

Зауважте! Ціни на зв'язок у грудні 2025 року проти листопада зросли усього на 0,1%, але в порівнянні із груднем 2024 року – на цілих 12%.

Що відомо про інфляцію в Україні? 

За даними НБУ, у грудні 2024 року інфляція становила 12% у річному вимірі. Та вже у січні 2025 року пришвидшилася до 12,9%.

 Втім, як повідомив регулятор, інфляція почала знижуватися у червні й продовжилася до кінця 2025 року. Це не означало зниження цін, але вони зростали повільніше, ніж раніше.

Саме такого розвитку подій НБУ й очікував, коли публікував попередні прогнози. За останніми даними у жовтні інфляція сповільнилася до 10,9%, водночас у травні становила майже 16%,
– повідомили у НБУ.

Варто знати! Регулятор прогнозував, що наприкінці 2025 року інфляція опуститься нижче 10%, 2026 року буде нижчою 7%, і далі прямуватиме до цілі НБУ – 5%.

Як змінювалася інфляція в Україні? 

  • У 1993 році, коли з моменту проголошення незалежності України минуло лише два роки, країна пережила безпрецедентний ціновий шок. Рівень гіперінфляції сягнув 10 155% – це вважається абсолютним рекордом в історії держави. Паралельно з цим економіка зазнала глибокого спаду: ВВП скоротився на 14,2%.

  • Ключовим чинником такого обвалу стала відсутність системних економічних реформ і стабільної грошово-кредитної політики. Ситуацію вдалося поступово взяти під контроль після проведення грошової реформи у 1996 році, коли в обіг запровадили національну валюту – гривню.

  • Після цього інфляційні процеси почали стрімко згасати: у 1996 році інфляція знизилася до близько 40%, а вже у 1997-му – до 10%. Згодом економіка продемонструвала ще більш разючі зміни — у 2002 році в Україні зафіксували дефляцію на рівні -0,6%, що означало зниження цін і зростання купівельної спроможності гривні.