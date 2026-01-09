Від продуктів до транспорту: як в Україні зросли ціни за останній місяць

У грудні 2025 року в Україні зросли ціни. Рівень інфляції на споживчому ринку у порівнянні із листопадом склав 0,2%, тоді як із груднем 2024 року – 8,0%.

Як зросли споживчі ціни у грудні?

Базова інфляція в грудні минулого року сягнула позначки 0,1% порівняно з листопадом. А от до грудня 2024 року вона не відрізнялася від інфляції споживчих цін і становила 8%, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.

В цілому у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку, за даними відомства, не змінилися.

Але спостерігалося зростання вартості окремих продуктів. На 5,6 – 0,7% підскочили ціни на такі товари:

яйця;

продукти переробки зернових;

рибу та продукти з риби;

хліб;

соняшникову олію;

сало;

овочі;

яловичину;

молоко.

Разом з тим подешевшала наприкінці минулого року як м'ясна, так і молочна продукція. На 4,1 – 0,2% зменшилися цінники:

на фрукти;

цукор;

м’ясо птиці;

свинину;

рис;

кисломолочну продукцію;

безалкогольні напої;

та масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%,

– пояснили в Держстаті.

Фахівці підрахували, що одяг і взуття у грудні подешевшали на 3,9%:

взуття – на 4,4%;

одяг – на 3,6%.

Проте зросли ціни на транспорт – на 0,7%. Це в основному пов'язують із подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і підвищення вартості палива та мастил на 1,1%.

Зауважте! Ціни на зв'язок у грудні 2025 року проти листопада зросли усього на 0,1%, але в порівнянні із груднем 2024 року – на цілих 12%.

Що відомо про інфляцію в Україні?

За даними НБУ, у грудні 2024 року інфляція становила 12% у річному вимірі. Та вже у січні 2025 року пришвидшилася до 12,9%.

Втім, як повідомив регулятор, інфляція почала знижуватися у червні й продовжилася до кінця 2025 року. Це не означало зниження цін, але вони зростали повільніше, ніж раніше.

Саме такого розвитку подій НБУ й очікував, коли публікував попередні прогнози. За останніми даними у жовтні інфляція сповільнилася до 10,9%, водночас у травні становила майже 16%,

– повідомили у НБУ.

Варто знати! Регулятор прогнозував, що наприкінці 2025 року інфляція опуститься нижче 10%, 2026 року буде нижчою 7%, і далі прямуватиме до цілі НБУ – 5%.

Як змінювалася інфляція в Україні?