У ДТЕК розповіли всю правду про експорт електроенергії за кордон

У ДТЕК пояснили, чи дійсно Україна експортує електроенергію за кордон, коли в країні є дефіцит потужностей. Виявилось, що існує спосіб перевірити цю інформацію.

Чи справді Україна експортує електроенергію

У ДТЕК повідомили, що інформація про експорт української електроенергії за кордон – це російське ІПСО. Тобто, через значний дефіцит енергосистемі, що викликаний постійними обстрілами ворога, Україна не експортує електроенергію з 12 травня.

Читайте також: Готівковий ажіотаж: українці роблять запас грошей через перебої зі світлом

Як з'ясувалося, присутні лише технічні перетоки електроенергії. Це означає, що електроенергія входить до енергосистеми України, проте не залишається в ній. Як повідомили в компанії, щоб переконатися в правдивості інформації, можна зайти на сайт Entso-e у спеціально вкладку Sheduled commercial exchanges, де відображаються торгові операції.

! На сайті можна побачити, що Україна не постачає електроенергію до Європи, а навпаки, європейські країни допомагають Україні з енергопостачанням.

Таким чином, саме завдяки імпорту енергетики з Європи, Україна може підтримувати стабільну роботу енергосистеми, яка сильно постраждала через атаки Росії.