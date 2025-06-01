В оборонному бюджеті США "загубилися" 300 мільйонів доларів для України
- Конгрес США заблокував додаткові 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні в бюджеті на 2026 рік.
Відхилення поправки обґрунтовано тим, що додаткова допомога Україні може призвести до провалу проєкту оборонного бюджету.
США зменшують військову допомогу Україні. Конгрес заблокував сотні мільйонів доларів для підтримки українців.
Яку допомогу Україні блокують у США
Комітет із асигнувань Палати представників США схвалив проєкт оборонного бюджету країни на 2026 рік. Однак відмовився виділяти додаткові 300 мільйонів доларів на підтримку України, повідомляє 24 Канал з посиланням на BreakingDefence.
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Проєкт оборонного бюджету схвалили на рівні 2025 року. Він становитиме 832 мільярди доларів. Зокрема, кошти планують витратити:
- 13 мільярдів доларів – на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема на систему "Золотий купол" (Golden Dome);
- 8,5 мільярдів доларів – на закупівлю 69 винищувачів F-35;
- 36,9 мільярда доларів – на кораблебудування, включно з двома есмінцями класу "Арлі Берк", не передбаченими у планах Пентагону.
Варто знати! Водночас оборонні видатки можуть бути збільшені до 1 трильйона доларів за рахунок коштів, які не використали на інші цілі.
Чому США відмовляють у допомозі Україні
Водночас представники Конгресу після години дебатів відхили поправку до оборонного бюджету про виділення Україні додаткових 300 мільйонів доларів допомоги.
Голова комітету Палати представників з питань асигнувань Том Коул заявив, що додаткова допомога для України може призвести до провалу проєкту оборонного бюджету.
- Проти поправки виступають деякі представники Республіканської партії.
- Однак і демократи не підтримують законопроєкт через консервативні поправки в ному.
Я сам завжди підтримував Україну. Я був автором найбільшого пакета допомоги, й моя позиція не змінилась, але політична реальність – така, яка є. Я хочу, щоб оборонний бюджет був ухвалений, і не зацікавлений у розколі серед тих, хто його підтримує,
– заявив Коул.
Варто знати! Раніше голова Пентагону Піт Гегсет заявляв, що США скоротить військову допомогу Україні у 2025 році, однак не називав конкретної суми.