Про це 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що зараз Трамп діє дуже слабко в контексті військової допомоги Україні і посиленні тиску на Росію. Не варто сподіватися на законопроєкт Ліндсі Грема про 500% мита, адже ці цифри нереалістичні.

До теми Я починаю думати, що йому байдуже, – Трамп про Путіна

В якому випадку Трамп надасть допомогу Україні

Як наголосив Городницький, зараз Трамп перекидає медійну увагу на внутрішню ситуацію зі США. Там вже розповідає про "війни" з емігрантами, де він хоче здобути круту перемогу. І це, на жаль, працює на його "ядерний" електорат.

Звісно, є варіанти, згідно з якими Трамп піде на військову допомогу для України. Потрібно дивитися, як все буде розвиватися.

Перший варіант – це ультражахливі події внаслідок дій Росії. Наприклад, певні наджахливі масові вбивства, хоча вони й так їх роблять. Або ж використання тактичної чи стратегічної ядерної зброї. Це – крайні випадки,

– сказав Городницький.

Інший варіант – падіння підтримки Дональда Трампа. Зараз значна частина республіканців бояться критикувати президента США, розуміючи, що у нього велика підтримка. І будь-які погані слова можуть перекреслити комусь кар'єру.

Як тільки вони побачать, що його підтримка слабшає. А це нестиме ризик для проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться у 2026 році. Тоді ж вони, ймовірно, стоятимуть на позиціях, щоб надалі підтримувати Україну. Їм потрібно буде показати, що Трамп має діяти з позиції сили щодо Росії,

– зазначив Городницький.

Додамо, нещодавно глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США мають намір скоротити бюджет для закупівель зброї Україні на 2026 рік. Так вони хочуть протиснути "мирну угоду".