Трамп погодився, що Путіну байдуже на мир. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Трампа ведучій Міранді Девайн.

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Трамп висловився про прогрес у мирному процесі

Президент Дональд Трамп вкотре повторив про втрати на війні.

"Вони втрачають 5 тисяч військових щотижня", – сказав він.

На що журналістка зауважила, що "їм байдуже".

Можливо, йому (Путіну – 24 Канал) байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі. Ми досягли певного прогресу, і раптом вони бомблять те, що не мали бомбити. І це кінець прогресу,

– сказав президент США.

До слова, втрати Росії у війні уже перевищили мільйон військових. За добу 11 червня ЗСУ ліквідували ще 1140 російських окупантів.