Трамп согласился, что Путину безразлично на мир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа ведущей Миранде Девайн.

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Трамп высказался о прогрессе в мирном процессе

Президент Дональд Трамп в очередной раз повторил о потерях на войне.

"Они теряют 5 тысяч военных еженедельно", – сказал он.

На что журналистка заметила, что "им все равно".

Возможно, ему (Путину – 24 Канал) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше. Мы достигли определенного прогресса, и вдруг они бомбят то, что не должны были бомбить. И это конец прогресса,

– сказал президент США.

К слову, потери России в войне уже превысили миллион военных. За сутки 11 июня ВСУ ликвидировали еще 1140 российских оккупантов.