Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. Проте, за його словами, навряд чи Трамп вийде з переговорів.

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Є 3 сценарії

Ігор Ретерович припустив, що перший сценарій полягає у тому, що якщо Трамп вийде з переговорів, то Україна продовжить отримувати, наприклад, розвіддані. Також наша держава зможе купувати зброю у США. Тобто американці продають зброю Європі, яку згодом передають Україні.

Можливо, навіть Штати наповнюють цей фонд, який створений для відбудови України, зброєю як свій внесок. Це непоганий для нас варіант,

– вважає він.

Може бути другий варіант, коли американський лідер виходить з переговорного треку і припиняє будь-яку допомогу Україні. Тобто починає займатися зовсім іншими питаннями, не дивлячись ні в бік Росії, ні України. Це негативний сценарій.

Крім того, третій варіант може означати, що Трамп виходить з переговорів, розвідані передають, але нічого іншого більше не відбувається. Навіть зброю можуть не продавати.

Якоїсь великої трагедії не буде. Але я поки не сильно вірю, що Трамп взагалі махне рукою і вийде з переговорів. Тому що це точно буде проявом слабкості,

– додав політолог.

До слова, американський політик Борис Пінкус сказав, чи вийде Трамп з переговорів. За його словами, ні американський народ, ні Конгрес США не дозволять йому це зробити.