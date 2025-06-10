Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву українського лідера в інтерв'ю угорському виданню Válasz online.

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Що Зеленський пропонував зробити Трампу

Президент України розповів, як у лютому розмовляв з американським лідером про тиск на Путіна.

Ось пакет зі зброєю та ракетами. Ключ до запуску – у нас. Домовляйтеся про припинення вогню, інакше ми передаємо ключ українцям. Можливо, це не сподобається президенту Путіну, але не можна говорити про території, поки немає режиму тиші,

– сказав Зеленський Трампу.

"Скажіть, де є подібні слова з боку Сполучених Штатів чи Китаю? Не лише Америка, а й інші країни мали б сказати: припиніть бойові дії, або ми передамо зброю Україні", – заявив президент України.

За його словами, росіяни не наважуються виступити проти війни, але вони точно злякалися б, якби ракети могли націлитися й на них. У такому разі Путіну довелося б займатися своїм власним народом.

Оце і є "мир через силу". Це не надто складний спосіб припинити війну – складно лише знайти на це політичну волю,

– зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання на те, що "в сильних країн поступово відкриються очі, і їхнє суспільство змусить їх ухвалювати рішучі кроки".

Також президент України заявив, що мир настане лише тоді, коли світ зрозуміє, чого хоче Путін. На його думку, постійні російські атаки є лише свідченням того, що російський диктатор не бажає завершувати війну, а лише шукає приводи, щоб знову напасти.