Однак Трампу це зробити не дозволять. Таку думку 24 Каналу висловив американський політик, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що Вашингтон не зможе вийти з переговорів, навіть, якби цього захотів президент.

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Хто не дозволить Трампу вийти з переговорів

Американський політик зазначив, що Владімір Путін намагається уникнути зустрічі з Володимиром Зеленським. На переговорах у Стамбулі Україна хоче почути від Росії конкретику, але російський диктатор не хоче припинити вогонь.

Кожного дня цю інформацію доносять Трампу, який починає переконуватись, хто саме зі сторін не планує закінчувати війну. Улюблений канал президента США Fox News весь час показує, як російські дрони та ракети атакують Україну. Російський диктатор не хотів би, що президент США зіскочив з позиції посередника. Однак вже й самим американцям соромно, що Трамп грає роль посередника між вбивцею та народом, який бореться за свободу.

Трамп наче хоче помирити двох людей. Це гидко і неприпустимо. Однак зараз є невдоволення громадян, а Путін плює йому в обличчя, атакуючи Україну. Він може сказати слова Джей Ді Весна про те, що варто вийти з переговорного процесу і тепер війна – проблема Європи. Однак Трампу не дадуть стояти осторонь. Ніколи. Американці й Конгрес не допустять цього,

– наголосив він.

Пінкус зауважив, що Трамп з запізненням, але розуміє, що ціль російського диктатора – вся Україна, а потім, ймовірно, країни Балтії. Путін мріє про відновлення Радянського Союзу. Саме тому, на думку американського політика, перемир'я, про яке можливо вдасться домовитись на переговорах в Туреччині, не дасть ніякого результату.

"Я б хотів, щоб Трамп був злий на Путіна і застосував тиск. Щоб він заявив, що віддає Україні всі види озброєння, які їй потрібні, щоб передав їй заморожені російські активи. Зіскочити чи махнути на Україну рукою йому точно не вийде", – додав він.

До речі, у Конгресі США вже підготували новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Однак Трамп повідомив, що ще не знає, чи підтримає його, бо "повинен побачити законопроєкт".