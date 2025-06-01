У Кремлі тим часом теж казали, що вважають зустріч лідерів необхідною, однак побіжно зазначали, що вона має бути "ретельно підготовлена", передає 24 Канал.

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Навіть не у цьому році

Вочевидь, Путін "тікає" від особистої зустрічі із Трампом. Адже він не хоче ані зупиняти війну, ані втрачати "хороші стосунки" з американським президентом. Тому наразі можна припустити, що Кремль навмисне відкладає переговори президентів віч-на-віч на невизначений час.

Так, 1 червня пропагандист Зарубін у розмові з помічником Путіна Юрієм Ушаковим зауважив, що, мовляв, після розмови очільника Кремля і Трампа 19 травня розмови про їхню приватну зустріч стихли.

Ушаков підтвердив, що наразі жодних домовленостей про зустріч Путіна і Трампа немає, лише ідея про це "витає у повітрі". Чиновник зауважив, що особиста зустріч – це щось масштабне, що має привести до серйозних результатів. "Але знову-таки, ці результати повинні готуватися кимось, а саме командами відповідного Білого дому і Кремля", – додав він.

Ушаков заявив, що безглуздо прогнозувати, коли відбудеться зустріч на рівні лідерів.

"Можна гадати, що в цьому році, наприклад... не факт, звичайно. Ні. Але гадати можна", – сказав він.