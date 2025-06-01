В Кремле тем временем тоже говорили, что считают встречу лидеров необходимой, однако вскользь отмечали, что она должна быть "тщательно подготовлена", передает 24 Канал.

Смотрите также Современная версия Будапештского меморандума в действии, – Стефанчук об ударах по аэродромам



Даже не в этом году

Очевидно, Путин "убегает" от личной встречи с Трампом. Ведь он не хочет ни останавливать войну, ни терять "хорошие отношения" с американским президентом. Поэтому сейчас можно предположить, что Кремль умышленно откладывает переговоры президентов с глазу на глаз на неопределенное время.

Так, 1 июня пропагандист Зарубин в разговоре с помощником Путина Юрием Ушаковым заметил, что, мол, после разговора главы Кремля и Трампа 19 мая разговоры об их частной встрече стихли.

Ушаков подтвердил, что пока никаких договоренностей о встрече Путина и Трампа нет, только идея об этом "витает в воздухе". Чиновник отметил, что личная встреча – это что-то масштабное, что должно привести к серьезным результатам. "Но опять-таки, эти результаты должны готовиться кем-то, а именно командами соответствующего Белого дома и Кремля", – добавил он.

Ушаков заявил, что бессмысленно прогнозировать, когда состоится встреча на уровне лидеров.

"Можно гадать, что в этом году, например... не факт, конечно. Нет. Но гадать можно", – сказал он.