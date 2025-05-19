Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Чи зустрінуться особисто Трамп і Путін
В Білому домі заявили, що Трамп "відкритий до ідеї особистої зустрічі" з диктатором Путіним, але краще дочекатися підсумків їхньої розмови.
В Кремлі висловились щодо можливої зустрічі Путіна і Трампа. Зокрема, стосовно цього висловився речник Путіна Дмітрій Пєсков.
За його словами, зустріч Путіна та Трампа поки не готується.
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Нагадаємо, в понеділок, 19 травня, лідер США проведе розмову із Владіміром Путіним. Самі телефонні переговори заплановані на 17:00 за київським часом.
Після розмови із Путіним Дональд Трамп зателефонує Зеленському.
До слова, раніше заступник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що розмова Трампа з Путіним та Зеленським може розпочати реальні мирні переговори. За його словами, війна навряд чи закінчиться у цей день, однак, ймовірно, "буде розпочато певний процес".