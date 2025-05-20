Річ у тім, що війна в Україні буде вирішувати, у кого яка роль у післявоєнному світі. Це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Трамп не вийде з переговорів. Тому що це базова війна, яка буде вирішувати, хто є хто в післявоєнному світі, хто на що буде впливати, хто є глобальною державою, яка має право встановлювати правила і так далі. Він точно не вийде з цієї конфігурації", – сказав він.

Позиція Трампа незмінна

Михайло Подоляк зазначив, що є переговори США – Китай. Там ключове питання – що таке Росія і на чиєму боці вона буде. Є переговори Штати – Європа, де українське питання – одне з ключових. Тобто є багато інших речей, які не обходяться без України.

Трамп заявив те, що він заявив. Це нормально. Його позиція зрозуміла. Вона вже 100 днів не змінюється. Це м'яка дипломатія стимулюючого типу для Росії. Він обіцяє Москві, що "якщо ви погодитесь на ту чи іншу угоду, на припинення війни, то будете мати певні бізнес-зиски". Взагалі лідер США йде шляхом комерціалізації дипломатії,

– пояснив посадовець.

Трамп думає, що це пройде з Кремлем, і Штати будуть отримувати прямі доходи від Росії. Однак це не так, тому що для росіян війна є сакральною. Для них зараз це війна за виживання.

Буде проводитися робота, якою буде опікуватися і Президент України Володимир Зеленський, і європейські лідери. Тому що для Європи дуже важлива безпека, гарантії стримування Росії, взагалі відсутність країни-агресорки на європейському напрямку.

США, які залежать від багатьох інших процесів, все одно прийдуть до того, що нічого не відбувається, є комфортні партнери, серед яких Україна, яка готова підтримати ті чи інші репутаційні ініціативи Трампа. А є Росія, яка раз за разом обнуляє і репутацію Трампа, і Штатів. Відповідно треба буде перейти до санкцій як інструменту тиску на Росію,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Україна завжди йде назустріч США, готова виконувати ту роботу, про яку домовилися, і робить її. А Росія постійно щось обіцяє, а потім – ігнорує. Для американців це також очевидно.

США запровадять санкції проти Росії

Радник голови Офісу Президента зауважив, що сьогодні у Конгресі США є законопроєкти щодо вторинних санкцій проти Росії, які суттєво зменшать доходи, зокрема, нафтового сектору російської економіки. Вони були запропоновані низкою конгресменів та сенаторів.

Я думаю, вони будуть проголосовані. Так чи інакше це буде впливати на рішення, які приймає адміністрація Трампа. Тому що для репутації США ситуація, яка сьогодні склалась навколо війни в Україні, де Росія має вигляд домінуючої щодо глобальних гравців після тих чи інших переговорів. Але водночас вона не має ресурсів для глобального домінування,

– припустив Подоляк.

За його словами, це принизлива ситуація для репутації Штатів. Тому навряд чи американці залишать це без уваги.