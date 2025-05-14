Чи можуть США ввести нові санкції проти росіян

Президент США Дональд Трамп може запровадити нові санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться від переговорів, ще раніше написав сенатор-республіканець Ліндсі Грем у мережі X, передає 24 Канал.

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Водночас сам Трамп на фоні можливої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Туреччині, 15 травня, заявив, що впровадження вторинних санкцій не виключаються.

Ми завжди розглядаємо можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії,

– сказав Дональд Трамп.

Зверніть увагу! Дональд Трамп не виключає, що може прибути на перемовини лідерів України та Росії.

Цікаво, що ще у березні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу заявила, що США готові запроваджувати нові санкції проти Росії та не скасовують чинних обмежень.

Вона також зазначила, що американський президент Дональд Трамп уже говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні.