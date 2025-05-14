ЄС відмовляється від енергоресурсів Росії

Їхня розмова відбулася у межах зустрічі міністрів енергетики ЄС, присвяченої відбудові енергетичної системи України та європейській інтеграції України та ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики.

Читайте також ЄС тисне на Росію напередодні переговорів та дає "зелене світло" санкціям

У повідомленні підкреслюється, що особливу увагу було приділено питанням енергетичної безпеки та відмови від російських енергоресурсів. Зокрема Єврокомісар повідомив, що Європейський Союз впевнено рухається курсом відмови від російського газу і працює для забезпечення потреб в енергоносіях усіх країн-членів.

Крім того, Ден Йоргенсен ознайомив українського міністра з основними положеннями відповідної дорожньої карти. Її представила Єврокомісія 6 травня.

Герман Галущенко ж заявив, що Україна пропонує європейським партнерам свої підземні газові сховища. Таким чином вдасться формувати резерви та запаси газу для потреб усього регіону.

Саме активне використання українських ПСГ та накопичення стратегічних резервів є умовою досягнення цілей ЄС щодо повної відмови від використання російського газу,

– йдеться на сайті відомства.

Зверніть увагу! Окремо сторони обговорили шляхи та особливості диверсифікації постачання енергоносіїв для європейських країн.