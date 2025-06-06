Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

До теми У Нацбанку чесно відповіли, які наслідки для Росії матимуть санкції сенатора Грема

Як Білий дім тисне на Грема щодо законопроєкту про санкції

Протягом останніх тижнів Білий дім та інші посадовці адміністрації Трампа тихо зв'язувалися з офісом Грема, закликаючи його пом'якшити свій законопроєкт, зокрема внісши до документа винятки, які дали б змогу президенту США обирати, проти кого або чого будуть введені санкції.

Ще один спосіб послабити документ – перетворити у проєкті слово "повинен" на "може" скрізь, де воно зустрічається в тексті, скасувавши обов'язковий характер передбачених обмежень. Американські посадовці заявили, що скасування обов'язкового характеру санкцій зробить законопроєкт Грема безсилим.

Сенатор Річард Блюменталь, головний співавтор законопроєкту Грема від Демократичної партії, підтвердив факт закритих переговорів із Білим домом, але відмовився коментувати їх суть.

Ми рухаємося вперед, і Білий дім бере участь у наших переговорах,

– сказав сенатор.

Своєю чергою Ліндсі Грем публічно заявив, що планує внести принаймні деякі зміни до законопроєкту, зокрема додавши формулювання, яке дозволить виключити країни, що надають військову чи економічну допомогу Україні. Таке положення має на меті захистити європейських союзників України від 500% тарифів, які документ запроваджуватиме на імпортні товари з будь-якої країни, що купує російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Але союзник Трампа публічно не підтримав зміни, щодо яких його таємно тиснула адміністрація президента США.

Виступаючи в Овальному кабінеті 5 червня, Дональд Трамп заявив журналістам, що законопроєкт із санкціями не повинен розглядатися без його прямого схвалення.

Закон про санкції проти Росії 2025 року наразі має 82 співавторів у Сенаті з обох американських партій, що більш ніж достатньо, аби подолати президентське вето у голосуванні.

Основним положенням закону є запровадження санкцій проти головних російських посадовців та секторів економіки країни-агресорки, а також 500% мит для країн, які ведуть бізнес із Москвою.

Водночас президент Трамп побоюється, що цей документ може зашкодити його меті відновлення відносин між США та Росією, навіть коли він прагне припинити війну в Україні.