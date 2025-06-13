Яку допомогу Україні блокують у США

Комітет із асигнувань Палати представників США схвалив проєкт оборонного бюджету країни на 2026 рік. Однак відмовився виділяти додаткові 300 мільйонів доларів на підтримку України, повідомляє 24 Канал з посиланням на BreakingDefence.

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Проєкт оборонного бюджету схвалили на рівні 2025 року. Він становитиме 832 мільярди доларів. Зокрема, кошти планують витратити:

13 мільярдів доларів – на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема на систему "Золотий купол" (Golden Dome);

8,5 мільярдів доларів – на закупівлю 69 винищувачів F-35;

36,9 мільярда доларів – на кораблебудування, включно з двома есмінцями класу "Арлі Берк", не передбаченими у планах Пентагону.

Варто знати! Водночас оборонні видатки можуть бути збільшені до 1 трильйона доларів за рахунок коштів, які не використали на інші цілі.

Чому США відмовляють у допомозі Україні

Водночас представники Конгресу після години дебатів відхили поправку до оборонного бюджету про виділення Україні додаткових 300 мільйонів доларів допомоги.

Голова комітету Палати представників з питань асигнувань Том Коул заявив, що додаткова допомога для України може призвести до провалу проєкту оборонного бюджету.

Проти поправки виступають деякі представники Республіканської партії.

Однак і демократи не підтримують законопроєкт через консервативні поправки в ному.

Я сам завжди підтримував Україну. Я був автором найбільшого пакета допомоги, й моя позиція не змінилась, але політична реальність – така, яка є. Я хочу, щоб оборонний бюджет був ухвалений, і не зацікавлений у розколі серед тих, хто його підтримує,

– заявив Коул.

Варто знати! Раніше голова Пентагону Піт Гегсет заявляв, що США скоротить військову допомогу Україні у 2025 році, однак не називав конкретної суми.