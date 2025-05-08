США шукає спосіб повернути російський газ на європейський ринок

Попри глибоку кризу у відносинах Європи з Росією в енергетичній сфері, представники США та Росії ведуть непублічні переговори щодо повернення російського газу в Європу. США шукає спосіб посприяти відновленню газової торгівлі.

США хочуть сприяти співпраці в газовій торгівлі

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Європа різко скоротила закупівлі російського газу, що призвело до збитків компанії "Газпром", передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У 2023 році вона зафіксувала втрати на суму 7 мільярдів доларів. На тлі ініціатив Трампа з досягнення миру в Україні, обговорюється ймовірність поступового відновлення співпраці в газовому секторі.

Хоча багато європейських країн переорієнтувалися на альтернативні джерела енергії, деякі імпортери продовжують купувати російський газ, а інші можуть повернутися до співпраці після укладення мирної угоди.

Зауважте! Для економіки Росії втрата значної частини європейського ринку стала одним із найболючіших ударів – частка постачання російського газу впала з 40% до 19%.

Чому США це вигідно

Участь Вашингтона у відновленні поставок російського газу до Європи могла б посилити позиції Москви, які стикаються з політичним спротивом у багатьох країнах ЄС.

Водночас це дозволило б Сполученим Штатам мати видимість і, можливо, частковий контроль над тим, у яких обсягах російський газ повертатиметься на європейський ринок.

Зауважте! З 2022 року Європа активізувала імпорт з альтернативних джерел, зокрема – американського скрапленого газу (LNG). Однак частина країн ЄС продовжують купувати газ у Росії, особливо через трубопровід "Турецький потік" (наприклад, Угорщина і Словаччина) або в формі LNG від компанії "Новатек" – як це роблять Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія за довгостроковими контрактами.