США та Китай є давніми суперниками, але водночас тісно пов’язані між собою. Проте наразі Пекін і Вашингтон знову стрімко котяться у торгівельну війну, яка нікому не вигідна.

Що відомо про торгівельну війну США та Китаю?

Цієї війни не хоче ні Пекін, ні Вашингтон, оскільки взаємні мита та експортні обмеження загрожують завдати шкоди економікам обох країн та зірвати світове зростання, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

У четвер Китай завдав удару по США, оголосивши масштабні нові обмеження на експорт критично важливих рідкісноземельних мінералів і магнітів, без яких неможливе виробництво ні ноутбуків, ні електромобілів, ні американських винищувачів. При цьому Пекін додав до списку ще 5 елементів до семи, які вже й так знаходилися під суворим експортним контролем.

Трамп у відповідь оголосив нові 100% тарифи на імпорт товарів з Китаю та заявив у Truth Social, що запровадить додатково експортний контроль на критичні технології, які призначаються для Китаю.

Ба більше, президент США пригрозив, що скасує заплановану на кінець місяця зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка мала стати підготовкою до великого саміту наступного року.

Проте Пекін та Вашингтон залишили час для маневру і не розпочали торгівельну війну одразу. Китай відклав запровадження нових обмежень до 1 грудня, а Трамп переніс введення тарифів на 1 листопада.

Це свідчить, що дві найбільші економіки світу, ймовірно, лише займають жорсткі переговорні позиції, використовуючи погрози й ультиматуми, аби зміцнити свої аргументи за столом перемовин,

– зазначає видання.

Чому ця війна не вигідна Пекіну та Вашингтону?

Проте на перспективу ці заяви США та Китаю свідчать про новий період напруги між державами з відкритими зіткненнями і конфліктами. І це не вигідно нікому.

Китай контролює близько 70% світового видобутку рідкісноземельних елементів та 90% їхньої переробки. Тому цілком логічно, що він використовує цю перевагу у торгівельній війні зі США.

Проте й у Пекіна є свої слабкі місця.

По-перше, США є лідером з виробництва напівпровідників і програмного забезпечення для проєктування мікрочипів, яких гостро потребує Китай для розвитку технологій штучного інтелекту.

А по-друге, найбільшим у світі споживчим ринком є саме американський, і він забезпечує приблизно 15% китайського експорту.

Готовність Китаю зіграти "карткою рідкісноземельних" змушує США шукати альтернативні джерела – крок, який Америка мала б зробити ще десятиліття тому. Попри назву, рідкісноземельні елементи не такі вже й рідкісні, але їх найпростіше й найдешевше видобувати саме в Китаї,

– йдеться в матеріалі.

У результаті Трамп шукає домовленостей щодо постачання цих мінералів з іншими країнами, які мають значні запаси, зокрема, з Україною.

Проте Вашингтон залежать від Пекіну у переробці мінералів. США експортують до Китаю 95% власних рідкісноземельних матеріалів для обробки, бо там набагато дешевше це зробити, ніж вдома. А для того, щоб розвинути переробку на американських підприємствах, знадобиться 10 і більше років, оскільки дозвільні процедури залишаються надто складними й тривалими.

Жорстка правда полягає в тому, що у найближчій перспективі США та Китай залишаються взаємозалежними. Торгівельна війна не в інтересах жодної зі сторін. І якщо "розлучення"» наразі нереальне, то Вашингтону й Пекіну краще повернутися до розмови,

– наголошує видання.

Важливо! Аналітики пояснюють торгівельну війну тим, що США та Китай ведуть боротьбу за вплив і військову перевагу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І ця боротьба, настільки серйозна, що вже почалися розмови про "економічне роз’єднання" двох країн.

