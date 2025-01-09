Поразка України може коштувати США сотні мільярдів доларів

США не вдасться зекономити на американській зброї для України. Річ у тім, що поразка України у війні з Росією призведе до необхідності збільшити витрати Пентагону на сотні мільярдів доларів до 2029 року.

Скільки коштуватиме США поразка України

У разі поразки України США знадобиться додатково 808 мільярдів доларів для стримування та, за потреби, відбиття неядерного російського нападу за межами України, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Зеленський на "Рамштайні" закликав посилити санкції проти Росії

Ця сума призведе до зміни п'ятирічного плану Міністерства оборони до 2029 року, збільшивши його з 4,4 трильйона доларів до 5,2 трильйона доларів – на 165 мільярдів доларів більше на рік, ніж це було заплановано.

Короткострокові витрати на надання допомоги Україні в захисті від російської агресії набагато менші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти,

– заявляє AEI у своєму аналізі.

У доповіді AEI акцентовано на необхідному бюджеті Пентагону в разі перемоги Росії над Україною та потенційному впливі на безпеку США через зниження міжнародної підтримки України.

Ми доходимо висновку, що підтримка України відповідає найкращим інтересам Америки з погляду фінансів,

– йдеться в доповіді.

Водночас новообраний президент Дональд Трамп залишив відкритою можливість збільшити або припинити допомогу Україні, щоб примусити Україну та Росію до врегулювання.

Трамп має понад 3 мільярди доларів для витрат на військові запаси для України, але не планує звертатися до Конгресу за подальшою допомогою.