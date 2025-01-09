Скільки коштуватиме США поразка України
У разі поразки України США знадобиться додатково 808 мільярдів доларів для стримування та, за потреби, відбиття неядерного російського нападу за межами України, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
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Ця сума призведе до зміни п'ятирічного плану Міністерства оборони до 2029 року, збільшивши його з 4,4 трильйона доларів до 5,2 трильйона доларів – на 165 мільярдів доларів більше на рік, ніж це було заплановано.
Короткострокові витрати на надання допомоги Україні в захисті від російської агресії набагато менші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти,
– заявляє AEI у своєму аналізі.
У доповіді AEI акцентовано на необхідному бюджеті Пентагону в разі перемоги Росії над Україною та потенційному впливі на безпеку США через зниження міжнародної підтримки України.
Ми доходимо висновку, що підтримка України відповідає найкращим інтересам Америки з погляду фінансів,
– йдеться в доповіді.
Водночас новообраний президент Дональд Трамп залишив відкритою можливість збільшити або припинити допомогу Україні, щоб примусити Україну та Росію до врегулювання.
Трамп має понад 3 мільярди доларів для витрат на військові запаси для України, але не планує звертатися до Конгресу за подальшою допомогою.