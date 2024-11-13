Російські активи під прицілом: США перевіряють рахунки в головному банку Швейцарії

Сполучені Штати розпочали розслідування щодо російських клієнтів швейцарського банку UBS, вивчаючи можливі порушення санкцій та фінансових операцій. Це стало можливим після того, як UBS придбав Credit Suisse, що призвело до посилення контролю за діяльністю банку.

Перевірка США дотримання санкцій

В рамках цього розслідування агентство США з контролю за санкціями OFAC направило лист до банку. Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, чия обслуга тепер лежить на UBS після придбання банку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Причиною цього стала криза Credit Suisse, який зазнав падіння в березні 2023 року після серії скандалів, від шпигунства до відмивання грошей. За словами одного з джерел, UBS намагається зменшити можливі наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі кошти та закриваючи рахунки, щоб уникнути потенційних штрафів.

Нагадаємо! США використовують санкції як засіб зовнішньої політики, накладаючи обмеження з метою стримування діяльності таких країн, як Росія та Іран.

Швейцарські регулятори ретельно аналізують, як UBS працює з клієнтами Credit Suisse та реалізує політику боротьби з відмиванням грошей, оскільки вони побоюються, що банк може мати справу з ризикованими клієнтами.