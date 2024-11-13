Перевірка США дотримання санкцій

В рамках цього розслідування агентство США з контролю за санкціями OFAC направило лист до банку. Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, чия обслуга тепер лежить на UBS після придбання банку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Причиною цього стала криза Credit Suisse, який зазнав падіння в березні 2023 року після серії скандалів, від шпигунства до відмивання грошей. За словами одного з джерел, UBS намагається зменшити можливі наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі кошти та закриваючи рахунки, щоб уникнути потенційних штрафів.

Нагадаємо! США використовують санкції як засіб зовнішньої політики, накладаючи обмеження з метою стримування діяльності таких країн, як Росія та Іран.

Швейцарські регулятори ретельно аналізують, як UBS працює з клієнтами Credit Suisse та реалізує політику боротьби з відмиванням грошей, оскільки вони побоюються, що банк може мати справу з ризикованими клієнтами.