Південна Корея досягла значного прогресу у торгівельних переговорах зі США. Міністр фінансів країни Ку Юн Чхоль заявив у вівторок, що Вашингтон зробив "величезний крок уперед" щодо інвестиційного пакета.

На які поступки у перемовинах пішли США?

За словами міністра, Білий дім погодився не вимагати, аби вся сума у 350 мільярдів доларів була вкладена у вигляді прямих інвестицій у США. Про ці кошти країни домовилися у торгівельній угоді, укладеній у липні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Між Сеулом і Вашингтоном існують розбіжності щодо структури цього інвестиційного пакета:

Південна Корея наполягає, щоб більша його частина складалася з кредитів і гарантій.

Тоді як США вважають, що гроші мають бути виплачені авансом.

Однак корейські високопосадовці застерігають, що настільки масштабні прямі інвестиції можуть призвести до фінансових ризиків для внутрішнього валютного ринку.

Те, що всі 350 мільярдів доларів не мають бути у грошовій формі, – це вже величезний прогрес,

– наголосив міністр фінансів Південної Кореї.

Ку зазначив, що наразі сторони проводять переговори на робочому рівні, щоб визначити структуру цього інвестиційного пакета.

Окрім того, він планує зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і особисто донести позицію Сеула.

Я маю намір сказати йому, що для США важливі не самі гроші, а швидкий старт проєктів,

– додав очільник південнокорейського Мінфіну.

Зокрема, представник Південної Кореї вже цього тижня вирушить до Вашингтона, щоб узяти участь у багатосторонній зустрічі міністрів фінансів.

Важливо! У вересні Південна Корея направила до США оновлену торгівельну пропозицію. Сеул сподівається фіналізувати угоду до кінця жовтня – саме тоді Трамп має прибути до країни для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського регіону, де, за інформацією South China Morning Post, також може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Що відомо про угоду США та Південної Кореї?