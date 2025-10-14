Трамп пошел на уступки: Южная Корея добилась прорыва в торговых переговорах
- США согласились не требовать, чтобы 350 миллиардов долларов инвестиций в рамках торгового соглашения были вложены исключительно в виде прямых инвестиций.
- Южная Корея настаивает на том, чтобы большая часть инвестиционного пакета состояла из кредитов и гарантий, а не была авансом.
Южная Корея достигла значительного прогресса в торговых переговорах с США. Министр финансов страны Ку Юн Чхоль заявил во вторник, что Вашингтон сделал "огромный шаг вперед" по инвестиционному пакету.
На какие уступки в переговорах пошли США?
По словам министра, Белый дом согласился не требовать, чтобы вся сумма в 350 миллиардов долларов была вложена в виде прямых инвестиций в США. Об этих средствах страны договорились в торговом соглашении, заключенном в июле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Между Сеулом и Вашингтоном существуют разногласия относительно структуры этого инвестиционного пакета:
- Южная Корея настаивает, чтобы большая его часть состояла из кредитов и гарантий.
- Тогда как США считают, что деньги должны быть выплачены авансом.
Однако корейские чиновники предостерегают, что столь масштабные прямые инвестиции могут привести к финансовым рискам для внутреннего валютного рынка.
То, что все 350 миллиардов долларов не должны быть в денежной форме, – это уже огромный прогресс,
– подчеркнул министр финансов Южной Кореи.
Ку отметил, что сейчас стороны проводят переговоры на рабочем уровне, чтобы определить структуру этого инвестиционного пакета.
Кроме того, он планирует встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом и лично донести позицию Сеула.
Я намерен сказать ему, что для США важны не сами деньги, а быстрый старт проектов,
– добавил глава южнокорейского Минфина.
В частности, представитель Южной Кореи уже на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы принять участие в многосторонней встрече министров финансов.
Важно! В сентябре Южная Корея направила в США обновленное торговое предложение. Сеул надеется финализировать соглашение до конца октября – именно тогда Трамп должен прибыть в страну для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского региона, где, по информации South China Morning Post, также может встретиться с китайским лидером Си Цзиньпинем.
Что известно о соглашении США и Южной Кореи?
Трамп ранее требовал, чтобы Южная Корея внесла миллиарды долларов инвестиций в рамках торговой сделки сразу, "авансом". Такое требование, однако, противоречит позиции Сеула относительно того, как именно должны выполняться договоренности между двумя странами.
В рамках июльского соглашения Южная Корея пообещала инвестировать 350 миллиардов долларов в проекты на территории США. В то же время в Сеуле заявили, что не согласны с американской трактовкой этой договоренности, ведь деньги не должны быть перечислены непосредственно, а будут направляться на конкретные проекты.
Южнокорейская власть также отметила, что не может позволить себе столь масштабные выплаты в наличном формате, поскольку это создаст значительные финансовые риски. Президент Ли Дже Мен предостерег, что без механизмов финансовой защиты экономика страны может столкнуться с серьезным кризисом.