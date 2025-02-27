Можливий напрямок економічної співпраці: США та Росія ведуть перемовини щодо Арктики

Американські та російські посадовці визначили Арктику як можливий напрямок економічної співпраці. Про це повідомляють джерела, які знайомі з ситуацією, які побажали залишитися анонімними, оскільки переговори є конфіденційними та перебувають на ранній стадії.

Переговори США та Росії щодо Арктики

Ці переговори є частиною ширшої політики розрядки, яку президент Дональд Трамп проводить щодо Москви, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Обговорення містять у собі розвідку природних ресурсів і торгові маршрути. Один зі співрозмовників видання зазначив, що США також розглядають можливість співпраці у сфері енергетичної розвідки.

Ця тема виникла на тлі активних зусиль Трампа покласти край війні в Україні, включно з прямими переговорами з президентом Росії Володимиром Путіним. Обидві сторони нещодавно натякали на готовність до спільних бізнес-проєктів, що викликало занепокоєння серед європейських та НАТОвських союзників, які прагнуть ізолювати Москву після її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому,

– йдеться у матеріалі.

Американські та російські посадовці планують зустрітися в Стамбулі в четвер. На зустрічі вони прагнуть обговорити відновлення чисельності дипломатичного персоналу в посольствах, про що розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Одне з джерел зазначило, що США розглядають співпрацю в Арктиці як можливість розколоти Москву та Пекін. Водночас співрозмовник застеріг, що цей план навряд чи спрацює, оскільки за останні роки Росія та Китай значно зблизилися, особливо після укладення між ними партнерства "без обмежень" з початком війни в Україні.

Зауважте! Представник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів. Прессекретар Кремля також не відповів на запит щодо коментаря.

Чому Арктика є важливою для низки країн

Арктику оточує Росія та сім країн-членів НАТО:

США; Канада; Данія; Фінляндія; Ісландія; Норвегія; Швеція.

Bloomberg зазначає, що полярний регіон привертає дедалі більше уваги. Причиною є те, що танення льодів, спричинене зміною клімату, відкриває нові судноплавні маршрути та можливості для розвідки енергетичних і мінеральних ресурсів.

Зокрема очільник російського державного Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв після переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії, заявив, що співпраця щодо арктичних енергетичних проєктів була серед "конкретних сфер співробітництва", які обговорювалися.

Якою є стратегія США Крім того, наприкінці минулого року Пентагон оприлюднив нову Арктичну стратегію, яка підкреслює ризик співпраці між Китаєм і Росією в цьому регіоні. Однак політика, яка була прийнята за адміністрації Байдена, акцентувала на тому, що США прагнули зміцнити свою військову готовність і посилити спостереження в Арктиці у відповідь на "зростаюче зближення" Москви та Пекіна.

Китай дедалі більше зосереджується на Арктиці, ще у 2018 році заявивши про себе як про "приарктичну державу". Пекін розвиває інтереси у сфері рибальства, енергетики та транспорту в регіоні,

– пише видання.

Важливо! Перспектива нових судноплавних маршрутів вважається ключовим елементом китайської стратегії, яка передбачає створення Полярного шовкового шляху, що з’єднає Східну Азію, Західну Європу та Північну Америку.