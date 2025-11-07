Укр Рус
7 листопада, 09:43
Трамп оголосив нову "неймовірну угоду": ще одна країна інвестує мільярди у США

Ірина Гайдук
Основні тези
  • США та Узбекистан досягли торговельної угоди, яка передбачає інвестиції в американську економіку на суму понад 100 мільярдів доларів.
  • Узбекистан інвестує протягом наступних 3 років близько 35 мільярдів доларів, а за 10 років обсяг інвестицій може зрости до 100 мільярдів доларів.

США та Узбекистан досягли торгівельної угоди. За домовленостями, інвестиції в американську економіку складуть понад 100 мільярдів доларів.

Що передбачає угода? 

Про це повідомив президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідерами країн Азії, передає 24 Канал з посиланням на його пост у Truth Social.

Я з радістю оголошую про неймовірну торговельно-економічну угоду між Сполученими Штатами та Узбекистаном, 
– заявив Трамп. 

За цією угодою Узбекистан зобов'язався інвестувати у США протягом наступних 3 років близько 35 мільярдів доларів. А за 10 років інвестиції можуть зрости до понад 100 мільярдів доларів

Кошти підуть на розвиток стратегічних галузей американської економіки: 

  • видобуток критично важливих копалин;
  • авіацію;
  • виробництво автомобільних запчастин;
  • інфраструктуру;
  • сільське господарство;
  • енергетику;
  • хімічну промисловість;
  • та інформаційні технології.

Трамп подякував президенту Узбекистану і висловив сподівання на результативні відносини між країнами. 

Я хочу подякувати високошанованому президенту Узбекистану Шавкату Мірзійоєву. Ми з нетерпінням очікуємо на довгу та плідну співпрацю між нашими країнами, 
– додав президент США. 

Варто знати! Разом з тим Трамп не повідомив, що Узбекистан отримає після укладення торгівельної угоди зі США. 

Звідки ще Трамп залучає інвестиції? 

Це не вперше, коли Трамп вимагає багатомільярдних інвестицій у США під час підписання торгівельної угоди. 

Нещодавно президент США також оголосив, що остаточно узгодив деталі торгівельної угоди з Південною Кореєю. Про це він заявив на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського регіону, пише Reuters.

Втім, Сеулу доведеться заплатити ще більше, ніж Узбекистану. Лідери країн домовилися, що Південна Корея інвестує у США 350 мільярдів доларів у США в обмін на зниження тарифів:

  • 200 мільярдів надасть у грошовій формі – траншами по 20 мільярдів.
  • Ще 150 мільярдів підуть на розвиток суднобудівної галузі, яку Сеул допоможе відновити за ініціативою Трампа.

Зауважте! У відповідь США обмежили мита на південнокорейські товари до 15%. 

Які ще країни інвестуватимуть у США?

  • У вересні Сполучені Штати досягли нових торгівельних домовленостей із Японією — Вашингтон погодився знизити мита на імпорт автомобілів та низку інших товарів із Токіо. Втім, компроміс виявився недешевим: Японія зобов’язалася інвестувати у США 550 мільярдів доларів. 

  • Також Трамп оголосив ще одну масштабну угоду – з Євросоюзом. Новий торгівельний договір між США та ЄС передбачає, що європейські країни вкладуть у стратегічні сектори американської економіки 600 мільярдів доларів до 2028 року.