Трамп объявил новую "невероятную сделку": еще одна страна инвестирует миллиарды в США

США и Узбекистан достигли торгового соглашения. По договоренностям, инвестиции в американскую экономику составят более 100 миллиардов долларов.

Что предусматривает соглашение?

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с лидерами стран Азии, передает 24 Канал со ссылкой на его пост в Truth Social.

Я с радостью объявляю о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном,

– заявил Трамп.

По этому соглашению Узбекистан обязался инвестировать в США в течение следующих 3 лет около 35 миллиардов долларов. А за 10 лет инвестиции могут вырасти до более 100 миллиардов долларов.

Средства пойдут на развитие стратегических отраслей американской экономики:

добычу критически важных ископаемых;

авиацию;

производство автомобильных запчастей;

инфраструктуру;

сельское хозяйство;

энергетику;

химическую промышленность;

и информационные технологии.